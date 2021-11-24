محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وسموحة

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اسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة للحكم الدولي محمود البنا، إدارة مباراة الأهلي وسموحة التي ستقام غدا الخميس على ستاد السلام، ضمن حسابات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعاون محمود البنا الثنائي هاني خيري ومحمد محمود لطفي حكام مساعدين فيما سيكون محمود وفا حكما رابعا، ويتولى تقينة الفيديو محمود دسوقي ويعاونه هشام الدسوقي.

وفي مباراة ستقام في الثالثة عصرا تجمع بين الاتحاد السكندري وفاركو على ستاد الإسكندرية، سيتولى عبد العزيز السيد إدارة هذا اللقاء ويعاونه الثنائي سيد نافع وأحمد عبد الغني ويكون سيد شعبان حكما رابعا، فيما سيتولى أمين عمر غرفة تقنية الفيديو ويعاونه هاني العراقي.