الخطيب : لا توجد خلافات بين العامري ومرتجي

نفي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي ‏المقرر لها يوم الجمعة المقبل تماما ما يتردد من شائعات عن وجود خلاف بين العامري فاروق نائب الرئيس و خالد مرتجي المرشح في القائمة على مقعد امانة الصندوق وقال ان هذا الكلام غير صحيح وتساءل هل ‏يعقل ان أقوم بضم شخصين مختلفين في القائمة؟..هل أنا ارغب في تصدير المشاكل لنفسي ؟

وتحدث الخطيب عن العامري فاروق مشيرا إلى أنه شخص منظم جدا، وأنه بحكم وجوده ‏كوزير رياضة سابق ملم بالقوانين،و دوره مساند طوال الفترة الماضية وهو ‏شخصية مريحة.‏

وأضاف الخطيب:«قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر على طاولة الاجتماعات لكن عندما يتخذ القرار بالأغلبية يتم الدفاع عنه بشكل جماعي».