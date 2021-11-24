الخطيب : لا توجد خلافات بين العامري ومرتجي

نفي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي المقرر لها يوم الجمعة المقبل تماما ما يتردد من شائعات عن وجود خلاف بين العامري فاروق نائب الرئيس و خالد مرتجي المرشح في القائمة على مقعد امانة الصندوق وقال ان هذا الكلام غير صحيح وتساءل هل يعقل ان أقوم بضم شخصين مختلفين في القائمة؟..هل أنا ارغب في تصدير المشاكل لنفسي ؟
وتحدث الخطيب عن العامري فاروق مشيرا إلى أنه شخص منظم جدا، وأنه بحكم وجوده كوزير رياضة سابق ملم بالقوانين،و دوره مساند طوال الفترة الماضية وهو شخصية مريحة.
وأضاف الخطيب:«قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر على طاولة الاجتماعات لكن عندما يتخذ القرار بالأغلبية يتم الدفاع عنه بشكل جماعي».