حمدوك ينفي تعرضه لضغوط لأجل توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان

أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، إنه: "لم تُمارس عليه أي ضغوط قبل توقيع الاتفاق السياسي مؤخرا مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، موضحا أنه تحرك مدفوعا بخطورة الوضع في البلاد".

وأوضح حمدوك في ندوة صحفية بثتها وكالة السودان للأنباء، حول ما إذا كان قد تعرض لضغوط لتوقيع الاتفاق: "لم تُمارس علي ضغوط، الضغط الوحيد هو إحساسي بخطورة الوضع".

وأضاف أيضا أنه: "سيتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد إما اليوم أو غدا، موضحا أنه لم يتم اعتقال أشخاص بعد توقيع الاتفاق".

ولفت حمدوك إلى أن: "التحدي الأساسي حاليا في البلاد هو تنفيذ الاتفاق السياسي، وتابع "همنا الأساسي تحقيق الانتقال الديمقراطي والحكم المدني".