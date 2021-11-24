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انخفاض عدد المواليد بكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى في سبتمبر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 6:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 6:03 ص

انخفض عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في سبتمبر، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الأربعاء.

وذكرت البيانات التى جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن إجمالي 21920 طفلا ولدوا فى سبتمبر بانخفاض 7ر6% عن العام السابق.

وبحسب يونهاب، هذا هو أدنى مستوى للمواليد في شهر سبتمبر منذ عام 1981، عندما بدأت وكالة الإحصاءات تجميع البيانات ذات الصلة.

وفى الربع الثالث وصل عدد المواليد الجدد أيضا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 66563 بانخفاض 4ر3% عن العام السابق.

وتعاني كوريا الجنوبية من انخفاض مزمن في المواليد، وسط عزوف العديد من الشباب عن الزواج أو إنجاب الأطفال وسط تباطؤ اقتصادي طويل الأمد وارتفاع أسعار المساكن بشكل كبير.

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