سويسرا أول دولة تعطي كوفاكس الأولوية في الحصول على اللقاحات

أصبحت سويسرا الدولة الأولى والوحيدة إلى الآن التي تتبادل الأماكن في قائمة انتظار إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع مبادرة توزيع اللقاحات العالمية "كوفاكس"، مما يسرع من وتيرة تسليم عدد صغير من جرعات لقاح موديرنا إلى الدول ذات الدخل المنخفض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وستحصل بذلك مبادرة كوفاكس على مليون جرعة من لقاح موديرنا كانت متوجهة في الأصل إلى سويسرا قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لبيان صادر عن التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" اليوم الأربعاء، وستأخذ سويسرا بعد ذلك مكان كوفاكس لتحصل على الجرعات في وقت لاحق في عام 2022.

وتتباطأ الدول الغنية التي لديها إمدادات وفيرة من اللقاحات في الاستجابة لدعوات منظمة الصحة العالمية وغيرها للتخلي عن أماكنها في الترتيب وتسريع وتيرة التبرعات.

وقال الشركاء في برنامج كوفاكس إنهم يأملون في أن تحذو الدول الأخرى التي لديها جرعات كافية حذو سويسرا، التي تم تطعيم حوالي ثلثي سكانها بشكل كامل.