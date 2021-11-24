فرنسا تسجل زيادة كبيرة للغاية في حالات الإصابة اليومية بكورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران خلال الإجابة على أسئلة للحكومة في البرلمان اليوم الثلاثاء: "سنعلن اليوم عن 30 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد خلال 24 ساعة.. هذه زيادة كبيرة في الإصابات، والتي تؤكد، إذا كان ذلك ضروريا، أننا للأسف دخلنا بالفعل في الموجة الخامسة من الوباء."

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن فيران قوله إنه "يجب على الناس أن يتلقوا اللقاح سريعا، ومن المهم للغاية أن تحصلوا على الجرعة المعززة عندما يصلكم الاستدعاء لتناول الجرعة المعززة، والخدمات اللوجستية سوف تستمر".

يذكر أن فرنسا سجلت أمس الاثنين 5266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مئات الآلاف من الأشخاص قد يلقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا في أوروبا بحلول ربيع 2022.

وقال فرع المنظمة في أوروبا اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تواجه وحدات الرعاية الصحية في 49 دولة من بين 53 دولة في المنطقة الأوروبية عبئا مرتفعا أو حادا ما بين الآن وحتى الأول من مارس المقبل.

ووفقا للاحصاءات الحالية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا ليصل إلى أكثر من 2ر2 مليون حالة بحلول الربيع المقبل. ويشار إلى أن إجمالي حالات الوفاة تجاوز 5ر1 مليون حالة.

وقالت المنظمة ومقرها كوبنهاجن إنه يمكن الحيلولة دون وقوع ذلك باتخاذ إجراء فوري. وخلصت دراسة إلى أن ارتداء الكمامة بصورة عامة يمكن لوحده أن يمنع وقوع 160 ألف حالة وفاة بحلول الأول من مارس المقبل.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة هانس كلوج "من أجل التعايش مع الفيروس والاستمرار في حياتنا اليومية، نحن في حاجة لتبنى توجه "اللقاح - بلاس".

وأضاف" هذا يعني الحصول على جرعات اللقاح، والجرعات التعزيزية إذا تم توفيرها بالاضافة إلى دمج إجراءات الوقاية في روتيننا اليومي".

وترى المنظمة أن هناك ثلاثة عوامل وراء الزيادة الحالية في حالات الاصابة بفيروس كورونا في الكثير من الأماكن.

أولا، سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار التي تسيطر على المنطقة.

ثانيا، ما أعلنته الدول لسكانها خلال الأشهر الأخيرة بأن فيروس كورونا لم يعد يمثل تهديدا عاجلا، وقيامها بتخفيف إجراءات الوقاية مثل إلزامية ارتداء الكمامات.

ثالثا، استمرار وجود الكثير من الأشخاص المعرضين لخطر الاصابة بالفيروس بسبب عدم حصول أعداد كبيرة على اللقاح.