هيئة التطعيم في ألمانيا تعتزم تقديم توصيات الشهر المقبل بشأن تطعيم الأطفال من سن 5 أعوام

تعتزم لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو) تقديم توصياتها بشأن تطعيم الأطفال من سن 5 أعوام حتى 11 عاما، بحلول الشهر المقبل.

وقال رئيس اللجنة، توماس ميرتنز، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "هدفنا اتمام هذه التوصيات بحلول نهاية كانون أول/ديسمبر المقبل، إذا أمكن مع بدء تسليم اللقاحات الخاصة بالأطفال للولايات"، موضحا أن اللجنة تعمل على صياغة هذه التوصيات حاليا.

وكان وزير الصحة الألماني أعلن مؤخرا أنه من المقرر توفير 4ر2 مليون جرعة من لقاح "بيونتيك/فايزر" المضاد لكورونا للأطفال بداية من عمر الخامسة بحلول الشهر المقبل، مضيفا أن وكالة الأدوية الأوروبية ستصدر موافقتها على الأرجح هذا الأسبوع. وأشار الوزير إلى أن الولايات ستحصل على الشحنة الأولى المخصصة للأطفال بحلول 20 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتأخذ لجنة التطعيم الدائمة في اعتبارها أيضا البيانات الخاصة بالمضاعفات النادرة للتطعيم من البلدان الأخرى كأساس لتوصياتها. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يُجرى تطعيم الأطفال الصغار بجرعات أقل من الجرعات التي يتلقاها الكبار منذ تشرين ثان/نوفمبر الجاري. وبحسب بيانات الحكومة الأمريكية، تم حتى الآن تطعيم 6ر2 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما. ورغم ذلك، لا يُنظر إلى الوضع أو الحالة الصحية للأطفال في الولايات المتحدة على أنها قابلة للمقارنة المتكافئة مع ألمانيا.