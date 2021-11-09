دياب: لا يمكننا التدخل في عقوبة شيكابالا القرار أمام اتحاد الكرة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، في يد اتحاد الكرة فقط.

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة: «قرار عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا بيد اتحاد الكرة».

وأضاف: «عقوبة شيكابالا وكل العقوبات الانضباطية الخاصة بالموسم الماضي في يد اتحاد الكرة، ولا يصح لنا التدخل في هذه الجزئية».

وانتقل أحمد دياب للحديث عن تحديد الجماهير التي هتفت أثناء عزف النشيد الوطني.. قائلا: «اعتمدنا على مصادرنا من خلال الكاميرات والنظام الخاص بالتذاكر والجميع شاهد أن هناك هتافات أثناء العزف الوطني».

وأتم رئيس رابطة الأندية: «سنصدر بعد كل جولة العقوبات الخاصة بها، وهذا تحذير شديد لأي مشجع في أي ناد، وفي حالة التكرار سيكون هناك عقوبة رياضية أشد للمشجع».