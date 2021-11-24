 وزير الخارجية اللبناني يطلع رئيس الحكومة على نتائج زيارته لروسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية اللبناني يطلع رئيس الحكومة على نتائج زيارته لروسيا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 10:58 ص

اطلع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، على أجواء زيارته الرسمية إلى روسيا والتي استمرت لمدة 3 أيام حتى أمس.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر الحكومة اللبنانية ببيروت.

وكان وزير الخارجية اللبناني قد التقى خلال الزيارة بنظيره الروسي سيرجي لافروف في لقاء امتد لأكثر من ثلاث ساعات تناول العلاقات الثنائية بين البلدين كما تطرقا إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعراضا أهم الخطوات الإصلاحية التي يتم العمل عليها في لبنان.

كما تقدم بو حبيب بالشكر والتقدير لروسيا لتسليم لبنان صور الأقمار الصناعة لانفجار ميناء بيروت البحري، مؤكدا أنه سيتم وضعها أمام القضاء اللبناني على أمل أن يسهم ذلك في كشف حقيقة المأساة التي حلت بلبنان.

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