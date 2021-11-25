البنك الأهلي: نلعب جميع مبارياتنا من أجل الفوز

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أكد كريم حسن شحاتة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن الفريق يدخل جميع مبارياته هذا الموسم من أجل تحقيق الفوز دون غيره من أجل التقدم خطوات نحو تحقيق أهدافنا المطلوبة.

وقال في تصريحات صحفية: «فريق المقاولون العرب يمتلك مفاتيح لعب كثيرة ومن الفرق المنظمة تكتيكيا داخل الملعب ولديه مدير فني مميز».

وأكمل: «عقب مباراة الزمالك في الجولة الماضية بدأ الجهاز الفني بقيادة خالد جلال في التحضير للمباراة والعمل على إختيار طريقة اللعب المناسبة لهذا اللقاء ووضع برنامج تدريبي مكثف نظراً لقلة الفترة الزمنية مابين مباراة الزمالك والمقاولون.

وأشار: «تحدث الجهاز الفني مع اللاعبين أثناء المران الأول عقب مباراة الزمالك عن الأخطاء التي أدت لإحراز الزمالك هدف التعادل وخاصة التراجع للخلف في الثلث الأخير من شوط المباراة الثاني».

وأتم: «لاعبي فريق البنك الأهلي يقدمون أداء مميز أشاد به الجميع هذا الموسم ومازال في جعبتهم المزيد.