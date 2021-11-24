تركيا توقف 31 شخصا للاشتباه في انتمائهم لجولن

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أوقفت قوات الأمن التركية، فجر اليوم الأربعاء، 31 شخصا للاشتباه في انتمائهم لجماعة فتح الله جولن.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن شنت العملية على عناوين المطلوبين بولاية إزمير، غربي البلاد، تنفيذًا لقرارات توقيف في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بالولاية نفسها.

وفور صدور قرارات التوقيف بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام بإزمير، العملية الأمنية لضبط المطلوبين.

ومن بين الموقوفين، مدراء أمن ومفوضو شرطة سبق فصلهم للتهمة نفسها، فضلا عن جنود متقاعدين، وعناصر أخرى، كما تمت مصادرة هويات مزورة، ومعدات رقمية مختلفة، بحسب الأناضول.

وذكرت الوكالة أن هذه التوقيفات "تأتي في إطار تحقيقات تجريها السلطات القضائية التركية بخصوص تغلغل عناصر التنظيم الإرهابي داخل صفوف الجيش".