تايلاند ترفع معدل الاقتراض في ميزانية العام الحالي لدعم المزارعين

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وافقت لجنة السياسة النقدية والمالية التايلاندية على رفع معدل الاقتراض في ميزانية العام المالي الحالي من 30% إلى 35% بهدف توفير مخصصات دعم مزارعي الأرز في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية، أركوم تيرمبيتاياباسيث، قوله عقب اجتماع اللجنة اليوم إن رفع الحد الأقصى لمعدل الاقتراض يتيح للحكومة اقتراض 155 مليار بات تايلندي (65. 4 مليار دولار) إضافية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار رئيس الوزراء برافوته شان أوشا زيادة الدعم المالي لمزارعي الأرز في البلاد، بحسب وزير المالية.

وتحتاج الحكومة إلى ما بين 80 و90 مليار بات لتمويل إجراءات مساعدة المزارعين بما في ذلك الدعم المباشر.

ومن المقرر طرح خطة دعم مزارعي الأرز على الحكومة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل.