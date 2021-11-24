أهم 4 دول تقبل على سياحة الغوص بجنوب سيناء

تشهد مناطق الغوص بجنوب سيناء خلال الموسم الشتوي إقبال السائحين من جميع الجنسيات، ولكن توجد 4 جنسيات هم الأكثر إقبالًا على منتجعات جنوب سيناء للاستمتاع برياضة الغوص، خاصة عقب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بدول أوروبا.

قال إسلام بيومي، يعمل غطاس بمدينة شرم الشيخ، إن منتجعات جنوب سيناء السياحية وخاصة شرم الشيخ تعد مشتى سياحي عالمي، ويوجد إقبال سياحي شديد من هواة الغوص على منتجعات سيناء عقب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها تركيا، وخاصة من قبل الروس، والأوكران، والإيطاليين، و الإنجليز، لكونهم من أكثر دول العالم عشقًا للغوص.



وأضاف "بيومي" لـ"الشروق" اليوم الأربعاء، أنه يوجد أيضًا العديد من الجنسيات الأخرى التي تحرص على ممارسة رياضة الغوص بمنتجعات جنوب سيناء، ولكن ليست بنسبة عالية مثل دول فرنسا، كازاخستان، بلغاريا، بولاندا، ألمانيا.



وأكد أن موسم انتعاش سياحة الغوص بمدينة شرم الشيخ يكون خلال الموسم الشتوي، والذي يبدأ من شهر نوفمبر وحتى شهر مارس، وتشهد مناطق الغوص بشرم الشيخ وكافة مدن خليج العقبة خلال هذه الفترة إقبال شديد من الدول الأوربية، بينما يقبل على سياحة الغوص خلال الموسم الصفي السياح العرب خاصة من دول السعودية، الكويت، الأردن، لبنان.



وأوضح أنه لسياحة الغوص بجنوب سيناء قواعد وقوانين لابد من إتباعها، حيث يجري السماح للسائحين المؤهلين للغوص "المحترفين" بمحمية رأس محمد وجزيرة تيران، بينما الغير مؤهلين يقومون بغطسات تجريبية في مناطق لا يوجد بها شعاب مرجانية للحفاظ على الحياة البحرية.