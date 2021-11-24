الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى لوس أنجلوس ومانشستر

تبدأ الخطوط السعودية تسيير رحلات مباشرة ومنتظمة إلى كل من لوس أنجليس في الولايات المتحدة، ومانشستر في المملكة المتحدة، اعتبارا من شهر ديسمبر الَمقبل.



واعتبارا من الحادي عشر من ديسمبر المقبل، تستأنف الخطوط السعودية رحلاتها بين كل من جدة ولوس أنجليس بإجمالي 38 رحلة أسبوعية، في الاتجاهين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.



كما تم تحديد الخامس عشر من ديسمبر موعداً لعودة رحلات الشركة بين جدة ومانشستر، بواقع 24 رحلة أسبوعية في الاتجاهين.



يأتي هذا التوسع بعد تخفيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، إلى جانب سعي الشركة لتعزيز موقعها التنافسي على الوجهات الدولية.