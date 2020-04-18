كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا وتدرس خطة طوارئ

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم اليوم الأربعاء إن وضع فيروس كورونا في البلاد يبدو أسوأ مما كان متوقعا ، لا سيما في منطقة العاصمة ، وحث السلطات الصحية على تعزيز إجراءات الاحتواء ، في وقت سجلت البلاد أعلى حصيلة إصابات منذ بدء تفشي الوباء.

وأشار كيم إلى أن منطقة العاصمة سول، التي تضم نحو نصف سكان البلاد، تحتاج إلى التفكير في فرض خطة استجابة طارئة لكورونا بناء على تقييم السلطات الصحية لمخاطر الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وسجلت كوريا الجنوبية 4116 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 425 ألفا و65 ، بحسب الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 35 وفاة، وهو أعلى عدد يومي للوفيات اليومية في كوريا الجنوبية منذ بداية الموجة الرابعة لانتشار الفيروس ، مما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 3363.