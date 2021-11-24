اطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على استعدادات قوات الشرطة لتأمين مواكب يوم غدٍ الخميس ٢٥ نوفمبر، وذلك خلال لقائه ظهر اليوم بمكتبه بنائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي الصادق علي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة زين العابدين عثمان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، تناول اللقاء الخطة التفصيلية لتأمين مواكب الغد، وأكد الاجتماع على أن التعبير والتظاهر السلمي حق مشروع وفق مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

من جانبها أكدت قيادة الشرطة التزامها بالعمل وفق القانون بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي، ووجه «حمدوك» خلال الاجتماع بالبدء في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة في العاصمة والولايات، ابتداءً من اليوم.