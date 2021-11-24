مجموعة نورديا المصرفية في الدنمارك تحث موظفيها على حمل شهادة التطعيم ضد كورونا

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حثت مجموعة نورديا بنك المصرفية موظفيها في الدنمارك على حمل الشهادة التي تثبت تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد عند حضورهم إلى مقر العمل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المجموعة المصرفية الأكبر في شمال أوروبا لا تلزم موظفيها حاليا بإظهار الشهادة، لكنها قالت إنها "تتوقع أن يتصرف الموظفون بشكل شخصي"، والالتزام ببروتوكولات الصحة العامة.

وقال متحدث باسم المجموعة المصرفية إن هذه الدعوة تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مجموعة نورديا بنك تقدم خدمة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فروعها الكبرى بالدنمارك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدنمارك إلى إصدار قانون يسمح لأصحاب العمل بمطالبة الموظفين بالحصول على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. ورغم أنه لم يتم إقرار هذه الإجراءات حتى الآن، فإنها تحظى بدعم واحدة من المنظمات العمالية الرئيسية.