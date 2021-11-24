دي مايو: سأبحث قضية مواطننا المعتقل في لقائي مع نظيري الإماراتي

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أنه سيبحث قضية مواطنه المعتقل أندريا كوستانتينو، في لقائه مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.

وخلال لقائه الصحفيين على هامش حدث رياضي بالجناح الإيطالي في دبي، أمس الثلاثاء، أكد دي مايو أنه مع دولة الإمارات "نواصل الحفاظ على علاقات ثنائية في إطار جو من التعاون، حتى بشكل صريح للغاية في كل ما علينا تسويته من القضايا".

وتابع: "في الساعات القليلة القادمة سأحظى بلقاء وزيري الاقتصاد والخارجية، حيث ستتاح لنا فرصة مواجهة جميع القضايا الثنائية، بما فيها قضية كوستانتينو، رجل الأعمال المسجون منذ شهور في أبو ظبي".

وكان تاجر النفط الميلاني كوستانتينو، قد تم القبض عليه في دبي في مارس الماضي دون تهمة أو استجواب، وهو يقبع منذ ذلك الحين في سجن الوثبة الكائن وسط دولة الإمارات.