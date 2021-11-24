وزير الصحة الألماني لرافضي التطعيم: الأمر صعب للغاية وعليكم استيعابه

شكا وزير الصحة الألماني ينس شبان من سلوك رافضي التطعيم، في ظل الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا.



وقال شبان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "لا يزال هناك أشخاص يعتقدون أن الفيروس لن يصيبهم، هؤلاء الأشخاص أود أن أجرّهم إلى إحدى وحدات العناية المركزة وأسألهم، في وجه المعاناة: ما الذي لا يزال يجب أن يحدث حتى تستوعبوا الأمر؟".



ويتوقع الوزير تبكير موعد انعقاد مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، المخطط عقده حتى الآن في 9 ديسمبر المقبل.



وقال: "يتعين علينا التصرف على نحو أبكر. نرى الآن أن الوضع في ولايات سكسونيا وبافاريا وبادن-فورتمبرج وتورينجن خطير للغاية، يتعين علينا لأول مرة نقل المرضى على نطاق واسع داخل ألمانيا"، مشيرا إلى أنه يتعين التفكير في تشديد الإجراءات الخاصة بالفعاليات العامة وقواعد دخول الحانات والنوادي.



وعما إذا كان يستبعد تطبيق إغلاق جزئي، قال شبان: "لا يجب أن تستبعد أي شيء في موقف على هذا القدر من الألم"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة بذل كافة الجهود لتجنب إغلاق دور الحضانة والمدارس.