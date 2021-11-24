تصدرت صور "الحديقة القرآنية" مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ليس فقط بسبب مناظرها الطبيعية الخلابة، بل أيضا فكرتها المميزة، وهي شرح معاني ومعجزات القرآن الكريم، فأين تقع؟ وكيف تشرح لجمهورها معاني القرآن؟

تقع "الحديقة القرآنية" في منطقة الخوانيج بدبي، وتمتد على مساحة 600 متر مربع، لتقدم نموذجا تعليميا وتطبيقيا وعمليا وتفصيلا هندسيا حول كل ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من معجزات، وما أشير فيه من نباتات وأشجار، في خطوة مهمة للتعريف بمكنون الدين الإسلامي الحنيف، الذي يدعو إلى قيم التسامح والمحبة والسلام.

تهدف الحديقة، من خلال تصميمها العلمي، إلى حث الجمهور على التفكر والبحث، لتؤكد مدى عمق ارتباط الإسلام بالعلوم والتطور، الأمر الذي يجعل كل زائر يخرج بفكرة وافية عن الرسالة المحمدية والدين الإسلامي، وما فيه من مواقف وأحداث وقضايا تلهم البشرية جمعاء، هذا بحسب ما نشر في موقع "زوروا دبي".

يشاهد الزوار -لحظة دخولهم الحديقة- البيت الزجاجي بتصميمه المعماري المتميز في أعلى نقطة من الحديقة، وهذا البيت تم تصميمه وفق نظام علمي، يراعي الظروف المثالية للبيئة النباتية، حيث يحتضن النباتات المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويضم 12 بستانا لتلك الأشجار والنباتات التي يصل عددها إلى 51 نوعا، منها: الموز، والرمان، والزيتون، والبطيخ، والعنب، والتين، والثوم، والكراث، والبصل، والذرة، والعدس، والقمح، وحبة البركة، والزنجبيل، والتمر هندي، والريحان، والقرع، والخيار، وغيرها.

هذه البيئة المثالية الغنية روعي فيها طبيعة النباتات، بحيث تزهر وتنمو بشكل جيد، وتجعل الزائر يتأمل حقيقة هذه النباتات التي ذكرت في القرآن الكريم، وما تتمتع به من أسرار تسهم في التدواي والعلاج، وشرح الكثير من المعاني، والإعجاز الذي احتواه القرآن والسنة النبوية في المجالات العلمية والطبية.

يزور الجمهور أيضا خلال تواجده بالحديقة، "كهف المعجزات"، الذي يعد من أهم أقسام الحديقة القرآنية، حيث يشمل جميع معجزات الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم، ويحتوي على 7 معجزات للأنبياء، يتم عرضها عن طريق شاشات تفاعلية بطريقة الهولوجرام، باستخدام تقنيات حديثة في مجال العرض، حيث تُستخدم المؤثرات الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية.

تضم الحديقة القرآنية عدة شاشات في جميع البساتين، لعرض معلومات عن كل أنواع النباتات والأشجار، وفوائد استخداماتها في الغذاء والطب، بالإضافة إلى الآيات والأحاديث الشريفة التي وردت فيها، فضلا عن بركة مائية تجسد معجزة النبي موسى الخاصة بانفلاق البحر، وقصة غرق فرعون وجنوده التي ذُكرت في القرآن الكريم.

تذكرة الدخول إلى الحديقة القرآنية مجانية لكل الزوار، بينما تبلغ تكلفة تذكرة البيت الزجاجي وكهف المعجزات 5 دراهم لكل واحدة، وصور الحديقة القرآنية متاحة لمتابعيها من جميع أنحاء العالم.