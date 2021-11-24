قصر ثقافة المنيا ينظم ندوة طريق الكباش بين الماضي والحاضر

أعلن خالد إسماعيل مدير ثقافة المنيا، أن القصر نفذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادي أدب قصر ثقافة المنيا برئاسة الدكتور شوقي السباعي ندوة تاريخية بعنوان "طريق الكباش بين الماضي والحاضر".

قدم الندوة السيناريست عماد يوسف النشار، حيث أوضح دور الأدب الكبير بالغوص في جميع مناحي الحياه وخصوصًا تاريخ مصر العريق عبر العصور.

وتحدث الدكتور محمد أحمد جودة، مدير إدارة البحث العلمي بوزارة السياحة والآثار، عن مدينة الأقصر قديمًا، والتي كانت تسمى مدينة المائة باب، ومدينة الشمس ومدينة الصولجان، وسماها العرب مدينة الأقصر نظرًا لقصورها ومعابدها الكثيرة.

كما أشار إلى موضع المدينة كمتحف مفتوح بمصر قاطبة، موضحًا ما هو طريق الكباش، وأنه يسمى طريق الاحتفالات، وأنه أطول طريق احتفالات أثري عرفته البشرية، حيث يبلغ طوله 2700 متر، فضلًا عن أنه كان يتم فيه الاحتفال بعيد الأوبت، خلال الشهر الثاني والثالث من موسم الفيضان، وكأنه عيد للحب يحتفل به المصريون بوصول الفيضان النيلي بالطمي والخير.

وتابع أنه كان يتم فيه إعادة تتويج الملك على العرش، ويستمر لمدة 15 يومًا، كان يزور فيه الإله آمون رع زوجته الإله مون في معبد الأقصر.

فيما تطرق إلى شرح المدلول الديني والسياسي في الدولة القديمة، موضحًا للحضور جهود الدولة المستمرة وتبنيها لتطوير وترميم المواقع الأثرية المختلفة، وبناء العديد من المتاحف خلال السنوات القليلة الماضية.

وشدد على أنه في عام 2017م تم البدء في تطوير مدينة الأقصر بقرار مجلس الوزراء، وإعادة إحياء طريق الكباش.

كما أوضح أن رسالة مصر للخارج هي الحفاظ على أصالتها وتاريخها، وأخيرا هذا التطوير بإعادة إحياء وتطوير مدينة الأقصر بالكامل وليس طريق الكباش فقط.