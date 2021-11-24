وكيل الشيوخ: افتتاح طريق الكباش استعادة لذاكرة مصر بحضارتها العريقة

أشادت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بالاستعدادات النهائية لحفل افتتاح طريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر والذي سيقام غدا الخميس، موضحة أن ذلك يعد عنوانا لإستعادة مصر ذاكرة حضارتها الضاربة في العمق لأكثر من سبعة آلاف سنة، وليشهد العالم الذي يتطلع إلى ما يربطه بالحياة ويبعده عن شبح الجائحة إلى نموذج للإنسان المصري القادر على مواجهة أصعب الظروف، والذي أمكن لانجازاته أن تصارع عوامل الزمان والمكان لتظل باقية تحكي للأجيال أسطورة شعب سيبقى مادامت على الأرض حياة.

وأضافت فوزي، في بيان لها، أن مصر دائما ذات هوية واضحة و امتداد أصيل يتخطى فيما يطمح إليه الأهداف الاقتصادية و السياسية والثقافية؛ ليؤكد للبشرية أنها بلد عصي على الهزيمة أبيٌ في مواجهة التحديات.

وقد قرر أن يسترد ماضيه التليد لينسج منه حاضرا مجيدا، كثيرة هي المعاني التي يستدعيها افتتاح طريق الكباش، وما يصاحبه من كوكب احتفالي مهيب يستحضر عيد "اوبت" أحد أشهر الأعياد الاحتفالية المصرية القديمة ما يشي بأن مصر عادت من جديد؛ لتشرق شمسها على الأمم جمعاء.

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن المناسبة و إن كانت ذات دلالات مهمة في كيفية إدارة الموارد التاريخية والحضارية المصرية وتحويلها إلى منتج سياحي يروج لمكانة مصر باقتدار و ذكاء غير مسبوق، إلا أن أبعادها الحضارية و الإنسانية هي التي تلفت انتباهي إذ أراها أكثر تعبيرا عن الطموح المصري الذي يبدو أنه انطلق إلى أبعد مما يتصوره أشد المتفائلين وهو الانطلاق الذي لن يسعه إلا تحقيق ذروة المجد لمصر شعبا و مكانة.

وذكرت النائبة، أنه مرة أخرى تؤكد الجمهورية الجديدة أنها على وعي تام بكل مقومات القوة المصرية الشاملة، والصلبة والناعمة، وها هي تربط الماضي بالحاضر تطلعا إلى المستقبل، وتربط التاريخ والجغرافيا تأكيداً على شمولية المشروع الوطني الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بمصر إلى آفاق بعيدة لم تكن لتطرقها لولا الإرادة السياسية والعزيمة الفولاذية لقيادتنا الوطنية الجسورة.