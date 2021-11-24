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كوريا الجنوبية تسجل وفاة أول جنين بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 11:49 ص

صرحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأن جنينا قد توفي بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في أول حالة من نوعها في البلاد.

ووضعت امرأة كانت في أسبوع الحمل الـ24 جنينا ميتا أمس الأول الاثنين، بعد أربعة أيام من تأكد إصابتها بكوفيد-19، وفقا لما ذكرته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات القول إن الفحص أثبت إصابة الجنين بكوفيد-19.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدولة أضافت 35 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، وهو أعلى رقم منذ بداية الموجة الرابعة من الوباء في البلاد في يوليو الماضي، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 3363 حالة.

واستبعدت الوكالة لاحقا وفاة الجنين من الوفيات اليومية، ليصبح الإجمالي 3362 حالة.

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