فرنسا تعتزم تعزيز إجراءات كورونا وتسريع جرعات التطعيم التعزيزية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال للصحفيين أن بلاده تعتزم تعزيز إجراءات احتواء فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام جواز السفر الصحي وتسريع حملة جرعات التطعيم التعزيزي، في محاولة لمنع الحاجة إلى قيود مثل غلق المنشآت وحظر التجوال والإغلاقات فيما ترتفع الإصابات.

وأضاف أتال عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزير الصحة أوليفييه فيران سوف يتحدث بالتفصيل عن قرارات الحكومة بشأن التدابير المضادة لكوفيد في مؤتمر صحفي غدا الخميس.

وتابع أتال أن الحاجة إلى تعزيز الإجراءات تأتي فيما ترتفع حصيلة الإصابات اليومية إلى ما متوسطه 20 ألف تقريبا.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 سبعة ملايين و553 ألفا و513 ، والوفيات إلى 119 ألفا و605.