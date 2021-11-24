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زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

رويترز
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 9:14 ص

 ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و 16 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي في ضواحي مدينة "مسجد حضرت أبوالفضل" بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا من سطح الأرض.

ولم ترد على الفور تقارير بسقوط ضحايا أو أضرار.

وكان زلزال بقوة بقوة 4ر6 درجة ضرب جنوب إيران منتصف تشرين ثان/نوفمبر الجاري وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.


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