النائب أحمد مهني: تولي مصر الكوميسا يؤكد استعادتها لمكانتها ودورها الإقليمي

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتولي مصر الكوميسا لأول مرة منذ 20 عاما، موضحا أن ذلك يؤكد استعادة مصر مكانتها ودورها الإقليمي بقوة ليس فقط لتشجيع التبادل التجارى بين دول إفريقيا ولكن أيضًا للعمل على عملية تنمية الدول الإفريقية والاقتصاد الإفريقى.



وأضاف مهني، خلال بيان له، أن ترأس مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" سيساهم بقوة في مزيد من التكامل الاقتصادي مع كل دول أفريقيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة لمختلف بلدان القارة الإفريقية في أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا.



وذكر عضو مجلس النواب، أنه يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.



جدير بالذكر أن مصر تستضيف القمة الـ21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.



وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد.