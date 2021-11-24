سنغافورة وماليزيا تعيدان فتح معبر حدودي في 29 نوفمبر

اتفقت سنغافورة وماليزيا على إعادة فتح طريق تجاري يربط البلدين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لتسمحا بالسفر البري عبر الحدود بينهما لأول مرة منذ مارس من العام الماضي.

وقالت الحكومتان في بيانين اليوم الأربعاء إن المسافرين الملقحين سيسمح لهم بالعبور في حافلات مخصصة بين سنغافورة ومدينة جوهور باهرو، في أقصي جنوب شبه الجزيرة الماليزية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج قوله في بيان "الطريق كان أحد أكثر المعابر البرية ازدحاما في العالم قبل أن يعرقل وباء فيروس كورونا أنشطتنا عبر الحدود".

وتابع أن إعادة فتح الطريق تعد "خطوة كبيرة صوب إعادة ربط شعبينا واقتصادينا".

وقبيل كوفيد-19، كان نحو 300 ألف شخص يتدفقون عبر المعبر البري كل يوم. ويسافر الماليزيون جنوبا للعمل في المصانع أو العمل فى الحدائق و البساتين أو رجال أمن، بينما يتدفق السنغافوريون شمالا إلى ماليزيا من أجل رحلات التسوق بأسعار جيدة والوقود الرخيص والجولات الثقافية.