خليفة ميركل المحتمل يعلن عقد الاستثمارات

أعلن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء عما أسماه "عقد الاستثمارات".

وقال شولتس اليوم الأربعاء إن أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" المحتمل أن يحكم ألمانيا في السنوات الأربع المقبلة وهي الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، على يقين من إمكانية تمويل هذه الاستثمارات التي سيتم إنفاقها في تحديث البلاد.

وأوضح نائب المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل أن هذه الاستثمارات ستتركز على حماية المناخ والبنية التحتية.

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب الخضر، روبرت هابيك:" نعرف بالضبط كيف سندفعها".

كان رئيس الحزب الاشتراكي، نوربرت فالتر-بوريانس أعلن في وقت سابق أنه يجب إنفاق الكثير من الأموال في الشبكات والتحول (في مجال الطاقة والتنقل) ومشاريع ابتكارية.

وأوضح فالتر-بوريانس أن من الممكن الاستفادة في تمويل هذه الاستثمارات من الإمكانية التي يتيحها تعليق البند الخاص بمنع أخذ ديون جديدة والاستفادة كذلك من مؤسسات مثل مؤسسة " كيه إف دبليو" المصرفية لقروض إعادة الإعمار.

وأكد رئيس الحزب الاشتراكي أنه لا يجب الاستثمار في المستقبل وحسب بل كذلك في حاضر الناس وأشار إلى أنه كان قد تعذر الاتفاق على زيادة الأعباء المفروضة على أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الثروات واستطرد أنه بالرغم من ذلك فإن ائتلاف "إشارة المرور" سيبذل المزيد من أجل محدودي ومتوسطي الدخل ولفت إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة واستقرار المعاشات والإسكان.