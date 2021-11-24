سرقة برج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت

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تعرض برج مراقبة في معسكر للجيش الأمريكي في الكويت، يوم الثلاثاء، للسرقة من قبل مجهولين، مستغلين عدم وجود كاميرات مراقبة قرب المعسكر.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر أمنية أن رجال مباحث الجهراء يكثفون تحرياتهم لضبط سارقي برج المراقبة في الاديرع في أسرع وقت.

وقالت المصادر ذاتها إن ضباطا من الجيش الأمريكي تقدموا ببلاغ عن سرقة برج المراقبة.

وأفادت المصادر بأن السرقة تم اكتشافها صباح الثلاثاء من قبل ضباط الجيش أثناء تفقدهم للمعسكر، وأنه تم تسجيل قضية جناية، وتكليف رجال الأمن والمباحث بضرورة تكثيف التحريات لضبط الجناة وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء مناورة خليج 2021 الخميس الماضي والتي شاركت فيها القوات الكويتية والسعودية والأمريكية، تم نقل عدد من المعدات والآليات للمعسكر من منطقة المناورات بما فيها البرج المسروق.