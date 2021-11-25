مشاركة الترهوني وتدريبات استشفائية للأساسيين في مران الإسماعيلي

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مساء مرانه مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة، بعد غد الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، في الأسبوع السادس من بطولة الدوري.

وقد أدي اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب بالأمس تدريبات خفيفة قبل أن يقوم الجهاز الفني بقيادة خوان براون بتقسيم الفريق لمجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات على التحرك بدون كرة والاستلام والتسلم.

شهد المران مشاركة الدولي الليبى محمد الترهوني ظهير أيسر الفريق في التدريبات الجماعية، وذلك لحين حل أزمة بطاقته الدولية.

وعلى هامش المران، دار حديث مطول بين حمادة المصري رئيس اللجنة الفنية ومحمد فوزي حارس الفريق.