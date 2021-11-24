ضبط 500 طربة حشيش بحوزة 4 أشخاص في الجيزة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 500 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في الجيزة.



وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة للمساعدات الفنية نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكنت من ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته 220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو، وكمية من مخدر الأيس "الشابو"، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، إضافة إلى ضبط تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهم 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو، وطبنجتين، ومبلغ مالي، وماكينة عد نقود، و5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالى 5 مليون و100 ألف جنيه تقريباً، أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.