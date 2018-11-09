أحزاب «إشارة المرور» في ألمانيا تعتزم الإعلان عن اتفاقية الائتلاف اليوم

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يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الإعلان عن اتفاقية الائتلاف الحاكم الذي يعتزمون تشكيله في ألمانيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأعلنت الأحزاب الثلاثة عقد مؤتمر صحفي لطرح الاتفاق أمام الرأي العام في تمام الساعة الثالثة عصرا (التوقيت المحلي) في برلين.

وعقب ثمانية أسابيع على الانتخابات العامة في ألمانيا، ستعلن الأحزاب الثلاثة بذلك تفاصيل نتائج مفاوضاتها، التي ظلت محجوبة عن الرأي العام طوال هذه الفترة.

وتختتم الأحزاب الثلاثة، المعروفة باسم أحزاب "إشارة المرور" وفقا للألوان المميزة لها، الجلسة الختامية لمفاوضاتها اليوم، يعقبها الإعلان عن اتفاقية الائتلاف من قبل رؤساء الأحزاب الثلاثة ومرشح الاشتراكيين للمستشارية، أولاف شولتس.

وبدأت مفاوضات الائتلاف في 21 أكتوبر الماضي، بعد إجراء الأحزاب الثلاثة محادثات استطلاعية.

وجرت المفاوضات الرئيسية بين ستة ممثلين رفيعي المستوى من كل حزب و22 مجموعة عمل.

وفي هذه المجموعات كان يُجرى التفاوض بين خبراء الأحزاب الثلاثة على تفاصيل الاتفاق.