التعليم العالي: 125% ارتفاعا في نسبة إقبال الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنّ منظومة التعليم العالي استقبلت هذا العام 900 ألف طالب بين جامعات حكومية ومعاعد وجامعات خاصة وأهلية وطلاب وافدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن مصر استقبلت 18 ألف طالب وافد في الفصل الدراسي الأول من العام الجاري مقارنة بـ8000 طالب وافد عام 2018، بنسبة زيادة 125%.

وأوضح أن الطالب الوافد يأتي للدراسة في مصر بناء على إتاحة الفرصة ووجود جامعة متميزة وتصنيف دولي جيد للجامعات المصرية وتوفير تكنولوجيا تعليم جيدة ووجود نظام تعليم جيد ومتماسك.

وأشار إلى أنّ الإتاحة في الجامعات المصرية متاحة في أربع جامعات أهلية دولية متميزة، لافتًا إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية خلال السنوات السبع الماضية عبر إنشاء ثلاث جامعات جديدة.

وأوضح أنّ هناك زيادة في عدد الكليات في الجامعات الحكومية حتى وصلت إلى 485 كلية، مع زيادة في عدد الجامعات الخاصة والأهلية.

وتحدث عن رافد وصفه بـ"الجديد والمهم" وهو وجود أفرع جامعات أجنبية متاحة في مصر، إلى جانب ثلاث جامعات تكنولوجية جديدة.





