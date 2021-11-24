 نائب وزير الخارجية يتناول مستجدات الأوضاع في السودان والقرن الإفريقي مع مبعوثي بريطانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 نوفمبر 2021 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

نائب وزير الخارجية يتناول مستجدات الأوضاع في السودان والقرن الإفريقي مع مبعوثي بريطانيا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 5:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 5:56 م

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم 24 نوفمبر الجاري، كلاً من المبعوث البريطاني الخاص بشئون السودان وجنوب السودان روبرت فيرويزر، والمبعوث البريطاني الخاص بمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي فيليب بارهام.

وشارك في الاجتماع السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، والسفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق، وخاصة مع توقيع الاتفاق السياسي في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١، وأيضًا الأوضاع في جنوب السودان وفي منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك