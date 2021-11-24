أحمد هيكل عن القطاع الخاص: السيسى قال لى «إحنا محتاجينكم»

تشجيع الرئيس للقطاع دفع «القلعة» لمزيد من التوسعات وارتفاع الأرباح التشغيلية

أكد الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة «القلعة للاستثمارات»، دعم الدولة الكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسى للقطاع، دفع إلى مزيد من التوسعات فى كل الشركات التابعة للقلعة، ما أدى إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية.

وأضاف هيكل، فى حوار تليفزيونى مع نشات الديهي علي قناة تن اذيع مساء امس الاول، قائلا إن «الرئيس السيسى شرفنا بحضور افتتاح معمل مسطرد فى سبتمبر قبل الماضى، وقال لى (نحن نحتاجكم) ــ فى إشارة إلى القطاع الخاص ــ وعندما يقول رئيس بثقل عبدالفتاح السيسى ذلك فهذا شىء كبير جدا، لذلك توسعت شركاتنا التابعة، وزادت الأرباح التشغيلية».

من جهة أخرى، توقع هيكل أن تتأثر مصر سلبا بارتفاع أسعار مصادر الطاقة عالميا، بسبب عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى حتى الآن، إلا أنه استبعد حدوث تأثير كبير لتلك الأسعار على ميزانية الدولة، بفضل برنامج إلغاء دعم الطاقة، الذى أطلقته الحكومة قبل 6 سنوات، واكتمل فيما يخص منتجات النفط، ولم يتبق إلا قطاع الكهرباء المخطط الانتهاء منه قريبا، غير أن صعود أسعار الطاقة العالمية، سيؤدى إلى زيادة عجز الميزان التجارى لمصر، كونها لا تزال تستورد منتجات طاقة، وفق هيكل.

وتابع أن ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة، يعود إلى انخفاض الإنتاج على مستوى العالم وزيادة الطلب على الغاز والفحم والبترول، بفضل التعافى من جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية.

ورصد هيكل عدة أسباب لهبوط الإنتاج، منها: توقف كثير من المشروعات فى أنحاء العالم، بعد تراجع الأسعار الشديد، تزامنا مع انتشار جائحة كورونا وتوقف الأنشطة الاقتصادية، وانخفاض الطلب الحاد، كما أسهم إحجام مؤسسات مالية كبيرة عن تمويل مشروعات الوقود الأحفورى (النفط والغاز والفحم)، تحت ضغط من مساهميها، للاتجاه إلى الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، فى تراجع الإنتاج، علاوة على ذلك، مارس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا ضغوطا على أوروبا الفترة الماضية، وخفض الغاز المُصدر لها، بهدف السماح لمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 بالعمل.

وتزود روسيا أوروبا بنحو ثلث احتياجاتها من الغاز، وتنقله عبر أوكرانيا، وخط أنابيب يامال ــ أوروبا فى ألمانيا، والذى يمر عبر بولندا.

ودشنت روسيا مشروع نورد ستريم 2 الضخم لنقل الغاز إلى أوروبا عبر ألمانيا، لكنه واجه صعوبات عديدة أبرزها عقوبات أمريكا الاقتصادية على الشركات المساهمة فى تشغيله، ورغم الانتهاء منه، لا تزال تواجه مشكلات أوروبية تمنع بدء تدفق الغاز به.

ويمثل انتصار جو بايدن، رئيس أمريكا للطاقة المتجددة، تنفيذا لوعوده الانتخابية، عقبة أخرى فى طريق زيادة الإنتاج؛ حيث أوقف عمل عدد من مشروعات طاقة الوقود الأحفورى.

كما تعمل الصين، ثانى أكبر اقتصاد عالمى، على التخلص من الفحم، وخفضت وارداته خاصة من أستراليا، فى ضوء الصراع فى منطقة جنوب شرق آسيا.

ورغم أن غالبية المحللين يتوقعون استمرار صعود الأسعار المدة المقبلة، لكن هيكل يرى أنه من الصعب توقع سيناريو ما سيحدث، لأن هذا يتوقف على عوامل عديدة.

وتتلخص تلك العوامل، فى قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، المعروفة بـ«أوبك+» بشأن زيادة الإنتاج.

واتبعت المنظمة سياسة خفض الإنتاج منذ بداية كورونا، لتحقيق توازن فى الأسعار، ورغم صعود الأسعار، إلا أنها لا تزال مصرة على زيادة ضئيلة لا تتجاوز 400 ألف برميل شهريا.

وفى سياق متصل، توقع هيكل مستقبلا واعدا للطاقة المتجددة، فى ظل هبوط أسعار الطاقة الشمسية والرياح، لكنه أكد أن الاعتماد عليها سيستغرق بعض الوقت، بسبب عدم وجود بطاريات تخزين الكهرباء المولدة منها.

وقال هيكل: «طالما لا يوجد وسيلة لتخزين الكهرباء المولدة من تلك المشروعات، فلا بديل غير الاعتماد على الوقود الأحفورى»، مضيفا أن توصل الأبحاث إلى طرق لتخزين الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة كالشمس والرياح، سيدفع إلى التحول السريع نحو الاعتماد على المصادر غير التقليدية للطاقة.

وتابع «لكن لا شك فى أن دول العالم تتجه إلى الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية، ومصر منها، وخير دليل على ذلك مشروع بنبان فى أسوان، وهو من أكبر المشروعات فى العالم، وتصل طاقة التوليد به إلى 1.6 جيجاواط، كما أنه مشروع ناجح».