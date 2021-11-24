نائب محافظ القاهرة تتفقد متنزه الخليفة التراثى تمهيدا لافتتاحه بعد التطوير

تفقدت المهندسة جيهان محمد عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير منتزه الخليفة التراثي والذي يعد ضمن مزارات آل البيت.

وقالت نائبة المحافظ، إن تطوير أضرحة «آل البيت» في مصر بمثابة نقلة حضارية ينتظرها مرتادي الأولياء، بجانب احتلالها مكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب، كونها مصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة ويعد منتزه الخليفة التراثي البيئى موقعه بخط سير مزارات آل البيت.

وتابعت: "المنتزه متنفس لقاطني المنطقة والزائرين مرتادي مزارات آل البيت، علاوة على وجوده ومروره خلال مسار هذا المشروع القومي والهام فأن تطويره وإضافة لمسات جمالية له فان ذلك يسهم بإضفاء مظهر جمالى أمام الزائرين مرتادى مزارات آل البيت.

وأضافت أن هناك سعيا لاستكمال لهذا المشروع الوطني والتاريخي وقناعة منها بمدى أهمية إحياء المناطق التاريخية والأثرية بمحافظة القاهرة، وإبراز قيمتها والتي من شأنها أن لها تأثير إيجابي على جذب السياحة الداخلية والخارجية.

تابعت نائب المحافظ، ما تم عرضه لفيلم تسجيلى عن مراحل إنشاء وتطوير الحديقة بداية من كونها أرض فضاء مهجورة مليئة بالرتش والمخلفات مرورا بجهود مجموعات العمل من البداية حتى ما وصلت إليه الآن.

وتوجهت لمعاينة قطعة الأرض المجاورة للحديقة، في حين وعدت بالتواصل مع هيئة النظافة للتعاون في زراعة هذه القطعة لتليق مع ما تم من تطوير بالمنتزه نظرًا لملاصقة قطعة الأرض بالحديقة.

يشار إلى الانتهاء من بعض أعمال التطوير بالمنتزه، حيث تضمنت أعمال التشجير وتكثيف زراعة الشجيرات الصغيرة بالحديقة، بجانب أعمال التبليط والمشايات والأرضية وأعمال دهان والمقاعد داخل المنتزه، علاوة على عمل المظلات الخشبية والبرجولات المصصمة بشكل راقي وجذاب، كما تم عمل منطقة مخصصة لتعليم الأطفال والسيدات الزراعة والمزروعات المنزلية ليكتمل المنتزه ويصبح متنفس لقاطني المنطقة ورواد مزارات آل البيت.