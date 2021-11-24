معسكر مغلق لـ إيسترن كومباني استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

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أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق غدا الخميس بأحد فنادق القاهرة، لمواجهة الجونة السبت القادم، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد محمد (بوسكا)، عمرو حسام عبد الواحد، عماد الدين حمدي.

في الدفاع: أحمد ثابت (داهش)، محمود محمد (صقر)، عاصم سعيد، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح.

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا)، الحسيني طه، كريم خميس، بنجامين، محمد ناصر (مودي)، محمد علي بن مصطفى (طرابلسي)، فراس بن عبدالله.

الهجوم: محمد عماد الفيل، محمد حسن، صلاح عاشور، أحمد إسماعيل (تمساح)، عرفة السيد، ستيفن، محمد عصام الدين.