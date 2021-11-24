آليات إسرائيلية تتوغل في أراضي الفلسطينيين شمالي غزة

توغَّلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في أراضي الفلسطينيين شمال قطاع غزة المحاصر.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إنَّ عدة آليات للاحتلال توغلت شرق حي الشجاعية شرق غزة شمال القطاع وجرفت الأراضي الزراعية.



وتتوغل قوات الاحتلال يوميًّا في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذى تفرضه عليهم منذ سنوات.



في شأن آخر، أكّد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن الوزارة تتابع مع جميع الأطراف المحلية والدولية، قضية استهداف المستوطنين وجيش الاحتلال لبلدتي اللبن الشرقية والساوية، خاصة ما يتعلق بمنطقة الخان في اللبن الشرقية، وما تتعرض له المؤسسات التعليمية.



تصريحات الديك جاءت خلال جولة تفقدية نظمتها الوزارة للمدارس المستهدفة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، للإطلاع على طبيعة المعاناة والانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة ضد طالبات وطلبة المدارس والطواقم التدريسية وأهالي البلدتين.



وقال إنّ هذه القضية على سلم أولويات لقاءات واجتماعات الوزير رياض المالكي وقطاعات الوزارة الثنائية ومتعددة الأطراف.