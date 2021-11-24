قال مجدي شاكر، كبير أثريين بوزارة السياحة والآثار، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر غدا تختلف عن احتفالية موكب المومياوات بسبب أن الأخير كان موكبا جنائزيا لن يتكرر، بينما احتفالية الغد يُطلق عليها عيد الزواج المقدس.

وأوضح شاكر خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن احتفالية طريق الكباش قديمة تعود للعصر الفرعوني، وكانت تسمى بـ«عيد الزواج المقدس» بين المعبود آمون والمعبودة موت حسب المعتقدات الفرعونية.

وأضاف أن احتفالية طريق الكباش غدا تأتي لإحياء الذكرى بعد مرور ما بين 5 إلى 7 آلاف عام على الاحتفالية القديمة لتجديد الزواج بين آمون وموت.

وأشار إلى أن طريق الكباش ليس الاسم الحقيقي عند الفراعنة، موضحا أنه كان يطلق عليه طريق الإله أو طريق المواكب.

ودعا كبير الأثريين، جميع الراغبين في الزواج في العالم بالمشاركة في احتفالية الغد باعتبارها حدث تاريخي لإحياء الزواج، مؤكدا أن يوم 25 نوفمبر يُعتبر ذكرى زواج سنوي.