رئيس هيئة قناة السويس يفتتح نادي القناة للملاكمة بالإسماعيلية

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء أمس الثلاثاء، نادي القناة للملاكمة بمحافظة الإسماعيلية، في ثوبه الجديد بعد إجراء تطوير شامل للمنظومة الرياضية في النادي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور خالد عفيفي رئيس نادي القناة، وأعضاء مجلس إدارة نادي القناة، والأستاذ خالد طه مقرر نشاط الملاكمة بنادي القناة.

وشملت أعمال التطوير والتحديث بنادي القناة للملاكمة العديد من التطورات من تحديث لصالات التدريب واختيار الكوادر الرياضية من المدربين الأكفاء، في سبيل تخريج دفعة جديدة من أبطال الملاكمة الذي يمثلون مصر في المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية؛ انطلاقًا من دور قناة السويس في التكامل مع أجهزة الدولة ووزارة الشباب والرياضة لدعم مسيرة الرياضة المصرية في كل المجالات.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي يشرح مراحل تطوير النادي المختلفة، تلاها إقامة عدة مباريات ودية رجال وسيدات.

وفي كلمته، عبر الفريق أسامة ربيع عن سعادته وفخره بتواجده بين أبنائه في هذا الصرح الرياضي العريق الذي طالما حصد العديد من البطولات وساهم في إخراج أبطال مصر من رياضة الملاكمة على مدار سنوات، موجها الشكر لكل من ساهم في إعادة افتتاح النادي بهذا الشكل الذي يليق بتاريخ النادي العريق.

وأكد رئيس الهيئة، مواصلة الجهود لإنشاء صروح رياضية جديدة تضاف إلى المنظومة الرياضية التابعة للهيئة وذلك بعد الانتهاء من إنشاء استاد القناة الدولي المقرر افتتاحه في القريب العاجل بمشيئة الله، ليشكل مع باقي المنشآت الرياضية قرية أوايمبية متكاملة، مشيرا إلى أنه من المقرر استكمال المنظومة بإنشاء ملاعب جديدة وصالات للألعاب القتالية، وفرعا آخر لنادي القناة للملاكمة بالقرية الأوليمية.

وفي ختام كلمته، أوضح الفريق ربيع أن الجهود الداعمة للرياضة في هيئة قناة السويس تعد حلقة واحدة ضمن جهود الدولة لدعم الرياضة والرياضيين في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية بإعداد أجيال المستقبل إعداد جيد صحيا ورياضيا وعلميا.

ثم تحدث الأستاذ خالد طه مقرر لجنة النشاط، موجها الشكر لرئيس الهيئة لاستجابته السريعة بتوفير الدعم الكامل لنادي القناة للملاكمة وتطويره وإعادة افتتاحه بالشكل الذي يليق بتاريخ النادي.

فيما أعرب الدكتور خالد عفيفي رئيس مجلس إدارة نادي القناة عن امتنانه وكل أعضاء مجلس إدارة نادي القناة لما لمسه من حرص الفريق رئيس الهيئة على النهوض بجميع الأنشطة الرياضية الجماعية والفردية ورعاية الرياضيين وهو ما أثمر عن افتتاح نادي القناة للملاكمة بعد تطويره وتحديثه ضمن جهود تطوير الأنشطة الرياضية بالهيئة.

جدير بالذكر، أن نادي القناة للملاكمة يمتلك سجلاً تاريخيًا حافلاً منذ تأسيسه عام 1975 ليصبح من أوائل الأندية التي يتم إنشاءها على مستوى الجمهورية خصيصًا لممارسة لعبة فردية، ونجح النادي في حصد بطولة كأس مصر خلال الفترة من 1975 حتى 1985، بما يعكس التفوق الكبير للنادي في هذه الحقبة.

وأسهم النادي في إفراز نخبة من أفضل الملاكمين المصريين، حتى أصبح النواة الرئيسية لقوام منتخب مصر في تسعينيات القرن الماضي، حين ساهم بعدد 6 لاعبين في الفريق القومي.

ويتطلع النادي القناة للملاكمة لاستعادة مكانته التاريخية، بفضل الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه هيئة قناة السويس في الفترة الراهنة، إيمانًا بأهمية ودور الرياضة الحضاري في بناء المجتمعات.