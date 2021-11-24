ائتلاف «إشارة المرور» في ألمانيا يعتزم رفع الحد الأدنى للأجور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم ائتلاف «إشارة المرور» في ألمانيا رفع الحد الأدنى للأجور القانوني إلى 12 يورو في الساعة.

جاء ذلك في معاهدة الائتلاف التي أعدها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها من عدة مصادر اليوم الأربعاء.

ونصت المعاهدة على أن اللجنة المستقلة للحد الأدنى للأجور ستبت في أي زيادات أخرى محتملة بعد هذا التعديل الذي سيتم لمرة واحدة.

ومن المحتمل أن يتولى ائتلاف «إشارة المرور» حكم ألمانيا في السنوات الأربع المقبلة خلفا لحقبة المستشارة أنجيلا ميركل.