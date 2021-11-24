رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو للنظر في خطة طوارئ بالعاصمة بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم اليوم الأربعاء إن وضع فيروس كورونا في البلاد يبدو أسوأ مما كان متوقعا ، لا سيما في منطقة العاصمة ، وحث السلطات الصحية على تعزيز إجراءات الاحتواء.

وأشار كيم إلى أن منطقة العاصمة سول، التي تضم نحو نصف سكان البلاد، تحتاج إلى التفكير في فرض خطة استجابة طارئة لكورونا بناء على تقييم السلطات الصحية لمخاطر الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأعلنت السلطات أمس الثلاثاء تسجيل 3573 إصابة بالفيروس، متجاوزة الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 18 تشرين ثان/نوفمبر والبالغ 3292 إصابة.

وذكرت يونهاب أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها صباح اليوم 4 آلاف إصابة.