تمديد عقد تشغيل بترو تشاينا لقطاع جابونج النفطي في إندونيسيا

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وافق جهاز تنظيم قطاع النفط والغاز في إندونيسيا "ميجاز"، اليوم الثلاثاء، على تمديد عقد تشغيل شركة بترو تشاينا إنترناشيونال جابونج التابعة لمجموعة بترو تشاينا الصينية العملاقة للنفط لقطاع جابونج النفطي في إقليم جامبي الإندونيسي لمدة 20 عاما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العقد الذي تم توقيعه يوم 22 نوفمبر الحالي سيكون ساريا خلال الفترة من 2023 إلى 2043.

يذكر أن بترو تشاينا تدير هذا القطاع منذ 2002 واستثمرت فيه حتى 2020 حوالي 7. 5 مليار دولار.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي بلغ إنتاج قطاع جابونج حوالي 181. 15 ألف برميل نفط يوميا و172 مليون قدم معكبة من الغاز.