 الخطيب : كهربا تغير للأفضل وملتزم .. ولكن مشاركته فى المباريات فى يد موسيماني - بوابة الشروق
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الخطيب : كهربا تغير للأفضل وملتزم .. ولكن مشاركته فى المباريات فى يد موسيماني

عمرو فهمي
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 2:43 ص

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أنه يشعر بالتغيير الذى حدث على محمود كهربا لاعب الفريق.
وقال الخطيب فى تصريحات له مساء الثلاثاء مع الإعلامي أحمد شوبير : "كهربا تغير كثيرا ويتدرب بشكل جيد وهو ملتزم بشكل كبير، وينتظر فرصة اللعب ولا أتدخل في اختيارات موسيمانى في التشكيل، ولكنه لاعب مميز جدا وبالعمل والجدية قادر على المشاركة من جديد".

وأوضح الخطيب ليس من حق أى فرد إجبار موسيماني على اختيار تشكيل معين فى أى مباراة ولا يتدخل أحد فى عمل الجهاز الفني ومسألة مشاركة كهربا أو لاعب أخر من شأن موسيماني فقط ، وأنا مندهش من كم الأخبار حول أزمات كهربا مع المدير الفنى بعكس الحقيقة حيث أراه تغير ويؤدى التدريبات بشكل جيد.
يذكر أن كهربا قد خرج من قائمة الفريق فى أخر 3 مباريات فى بطولة الدوري، مما جعل البعض يعتقد بوجود أزمات بينه وبين المدير الفنى

 

 


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