 تقارير إعلامية فرنسية: غرق قارب مهاجرين كان يقل 20 شخصا إلى بريطانيا - بوابة الشروق
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تقارير إعلامية فرنسية: غرق قارب مهاجرين كان يقل 20 شخصا إلى بريطانيا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 8:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 8:46 م

أعلنت وسائل إعلام في فرنسا اليوم الأربعاء عن غرق قارب مهاجرين كان في طريقه إلى بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) ومحطة "بي إف إم تي في" الفرنسية استنادا إلى الشرطة أن القارب كان على متنه أكثر من 20 شخصا.

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