إجلاء 345 شخصا من أفغانستان إلى قطر على متن رحلة طيران عارض ألمانية

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أجلت الحكومة الألمانية عدة مئات من الأشخاص من أفغانستان على متن رحلة طيران عارض وذلك للمرة الثانية منذ انتهاء عملية الجسر الجوي التي نفذها الجيش الألماني في أغسطس الماضي.

ووفقا لتصريحات وزارة الخارجية الألمانية، فقد تم نقل 345 شخصا جوا من العاصمة الأفغانية كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص المنقولين هم مواطنون ألمان وموظفون محليون أفغان بالإضافة إلى أشخاص في حاجة للحماية وأقاربهم.

وبالإضافة إلى ذلك أقلت الطائرة أيضا تسعة أشخاص آخرين سيواصلون رحلتهم من قطر إلى هولندا وفرنسا.

كانت ألمانيا أجلت قبل أسبوعين على متن طائرة مستأجرة 329 شخصا من أفغانسان وبعد هذه الرحلة بأيام قليلة تم إجلاء 148 شخصا عن طريق مبادرة ألمانية خاصة اسمها "جسر كابول الجوي" ومقرها العاصمة الألمانية برلين.

كان نحو 25 ألف أفغاني حصلوا مطلع أكتوبر الماضي على تصريح دخول إلى ألمانيا غالبيتهم كانوا يعملون في معاونة الجيش الألماني لفترة طويلة بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم.





