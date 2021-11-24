حزب ألماني يرفض العقوبات الأمريكية الجديدة على «السيل الشمالي 2»

أعلن حزب "تحالف 90 – الخضر" الألماني الذي من المتوقع أن يدخل الحكومة الجديدة، أنه يعتبر العقوبات الأمريكية على مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز مرفوضة، رغم معارضته للمشروع أصلا.

وقال العضو في الحزب أميد نوريبور في حديث لـ"رويترز" إن العقوبات الأمريكية الجديدة مرفوضة حتى بالنسبة لمعارضي "السيل الشمالي 2".

وأضاف أن حزب الخضر بالذات، الذي كان يعارض المشروع، لا يفهم كيف يمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات على "الأصدقاء الذين لهم مشاريع تجارية مع طرف ثالث".

واعتبر نوريبور المشروع "قرارا ألمانيا خاطئا، لكنه ليس أمريكيا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الاثنين أنها ستفرض عقوبات جديدة على سفينتين وشركة على صلة بمشروع الغاز "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.