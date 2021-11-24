العراق: الصدر يطالب بحماية الفائزين المستقلين في الانتخابات البرلمانية المبكرة

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إلى حماية الفائزين المستقلين في الإنتخابات البرلمانية والدفاع عنهم وحماية أصواتهم.

وقال الصدر خلال اجتماعه بعدد من المرشحين المستقلين الفائزين في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في العراق الشهر الماضي"أنا أطالب بحماية المستقلين وحماية أصواتهم وعدم التعدي عليها وأنا على استعداد لتقديم أية خدمة في هذا الإتجاه".

وأضاف "أن وجود المستقلين في البرلمان المقبل ورغبتهم بأن يكونوا ضمن المعارضة، وهو عمل جميل من أجل تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وأننا نريد في المرحلة المقبلة صوت فاعل للمعارضة في البرلمان ولا نريدها معارضة من أجل التسقيط بل من أجل البناء ولا تأخذ الأوامر من خلف الحدود إطلاقا".

وذكر الصدر أن الإنتخابات البرلمانية أفرزت نتائج مهمة وفي مقدمتها ظهور طبقة من المستقلين أكثر من السابق على حساب المتحزبين، وهي صورة أكثر من جميلة عكست نمط جديد في العملية السياسية، بعد أن كانت حكرا على الأحزاب مما أثارت مخاوف الآخرين.

وحذر زعيم التيار الصدري من مخاطر شراء المستقلين لأن هناك بعض الأحزاب تسعى لاستمالة المستقلين إما بالمال أو الترهيب بهدف الاستحواذ على صوتهم، وما يجري الأن من تعد على أصوات المستقلين لإخراجهم بهدف وصول المتحزبين من الخاسرين في الانتخابات البرلمانية".

وتابع "أنا أرفض هذه الطريقة رفضا قاطعا ونعمل من أجل أن نصل مع المستقلين إلى حل مناسب لحفظ أصواتهم".

وذكر أن الحل الوحيد لمشاكل العراق هو" تشكيل حكومة أغلبية وطنية للمرحلة المقبلة".

ومن المنتظر أن تستكمل فرق المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق يوم غد الخميس إعادة إحتساب 217 محطة انتخابية في محافظة نينوى، بعد أن كانت قد استكملت خلال اليومين الماضيين إعادة احتساب 653 مركزا انتخابيا في بغداد والمثنى وذي قار والنجف، من أجل أن يطوى ملف النظر بكافة الطعون والشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الإنتخابات من و الاستعداد لإعلان النتائج النهائية للإنتخابات البرلمانية .