مهرجان نجم العرب يعتذر لإيهاب توفيق: نكن له كل احترام وتقدير

أصدر مهرجان نجم العرب، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا قدم خلاله اعتذارًا للفنان إيهاب توفيق، والذي غادر الحفل الذي أقيم السبت الماضي قبل استلام تكريمه.

وجاء نص البيان: "تتقدم أسرة مهرجان نجم العرب بالاعتذار للفنان إيهاب توفيق عن ما تم تداوله في الصحافة والإعلام من أخبار مغلوطة عن أسباب انسحابه من الحفل، والتي أشارت إلى أنه انسحب غاضبا بسبب تكريم الفنانة نوال الزغبي والفنان عاصي الحلاني قبله، وهذا عارٍ تمامًا من الصحة".

وأضاف البيان: "السبب الحقيقي لخروجه من الحفل قبل استلام تكريمه هو تأخر موعد بدأ الحفل لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أثرت على العديد من فقرات الحفل، وأيضا تسببت في تأخر النجوم على الحضور بسبب الزحام الشديد، ما ترتب عليه تأخير موعد الحفل، والتي أدت لذهابه سريعا لارتباطه بإحياء حفل فني في هذا التوقيت، حيث إنه كان متفق على ميعاد الصعود إلى المسرح للتكريم في بداية الحفل لكي يذهب ويلحق بارتباطه الفني، ولكن تأخير الحفل حال دون ذلك".

واختتم: "نحن أسرة نجم العرب نكن للفنان إيهاب توفيق كل الاحترام والتقدير لفنه، ولمكانته الكبيرة هو وكل من ساهم في الحضور لحفلنا السنوي".