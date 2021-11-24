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شخص يهاجم فريق تطعيم بألعاب نارية في شرق ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 8:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 8:34 م

تعرض فريق تطعيم لهجوم بألعاب نارية في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا اليوم الأربعاء.

وأعلنت إدارة المدينة مساء اليوم أن شخصا مجهول الهوية ألقى لعبة نارية على الفريق الذي كان يعمل في قاعة للمواطنين بمنطقة بروهيلس مشيرة إلى أنه تمكن من الهرب.

وأضافت الإدارة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات لأحد، فيما أخطر حاضرون الشرطة.

وكان الحادث أدى إلى توقف عملية التطعيم.

من جانبه، أدان عمدة المدينة الجريمة بشدة وقال إن " مثل هذا الهجوم مهين للبشرية وأحمق، وأنا أشعر بالفزع حيال مدى الوحشية التي يتصرف بها قطاعات في مجتمعنا، فالموضوع لم تعد له علاقة بإجراء حوار متحضر حول تطعيم كورونا".

وأضاف ان من يرتكب جريمة ويعرض حياة الناس للخطر يجب أن تتم معاقبته.

وتسعى مدينة دريسدن إلى المضي قدما في جهودها الرامية إلى إنشاء مركز تطعيم جديد في معرض المدينة.

وقال العمدة إن مثل هذه الحادثة بالتحديد تؤكد على ضرورة إنشاء مركز تطعيم مركزي وفقا للنموذج الذي كان قائما حتى نهاية ايلول/سبتمبر الماضي حيث يمكن حمايته بشكل أفضل عن طريق توافر نقطة حراسة واتخاذ احتياطات أمنية خاصة كما أن قدرات هذا المركز أكبر.

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